Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 220 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ sửa chữa , mua hàng và sử dụng dịch vụ của Công ty
Tư vấn chương trình khuyến mãi, bảo hành và đặt hàng qua kênh Fanpage: Điện Thoại Vui - Hệ thống sửa chữa Điện thoại - Laptop - Bán lẻ và Các Kênh Website, Zalo, Tiktok, Instagram
Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 19 – 26 tuổi
Nam
Có Laptop hệ điều hành Win 10 ram từ 4gb (Bắt buộc)
Có thể làm việc xoay ca 8 tiếng/ ngày tại Văn phòng.
Thân thiện, chủ động, kiên nhẫn và chịu được áp lực.
Biết lắng nghe, giao tiếp rõ ràng lịch sự và ứng xử tình huống tốt.
Ưu tiên: Khả năng đánh máy nhanh. Có kiến thức về công nghệ, điện thoại và yêu thích công việc tư vấn.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.500.000 - 12.000.000/tháng
Đào tạo có lương: 120.000/ngày
Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện.
Được thưởng vào các ngày Lễ, Tết. Thưởng thêm doanh số hàng tháng hoặc theo chương trình hấp dẫn.
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát theo quy định công ty.
Được học hỏi thêm kiến thức và cơ hội trau dồi kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30B Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

