Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Boxgate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Boxgate
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty TNHH Boxgate

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Boxgate

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40 Hoa Đào, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tư vấn bán hàng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng qua các kênh online.
Hỗ trợ tiếp nhận cuộc gọi qua hotline (task call).
Làm việc với nhà cung ứng, lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng đảm bảo tiến độ đơn hàng.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

PHỎNG VẤN VÀ NHẬN VIỆC SAU TẾT
Ca khuya: 13h - 22h (nghỉ giữa ca 1h)

Tại Công ty TNHH Boxgate Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực + thưởng KPI
Phụ cấp cơm
Thời gian làm việc: 5 ngày/1 tuần (nghỉ 2 ngày ko cố định)
Review lương mỗi năm 1 lần (tháng 6 hằng năm)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Lương tháng 13
Thưởng lễ tết
Ngày phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Boxgate

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Boxgate

Công ty TNHH Boxgate

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40 Hoa Đào, Phường 02, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

