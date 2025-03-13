Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Boxgate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Hoa Đào, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tư vấn bán hàng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng qua các kênh online.

Hỗ trợ tiếp nhận cuộc gọi qua hotline (task call).

Làm việc với nhà cung ứng, lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng đảm bảo tiến độ đơn hàng.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

PHỎNG VẤN VÀ NHẬN VIỆC SAU TẾT

Ca khuya: 13h - 22h (nghỉ giữa ca 1h)

Tại Công ty TNHH Boxgate Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực + thưởng KPI

Phụ cấp cơm

Thời gian làm việc: 5 ngày/1 tuần (nghỉ 2 ngày ko cố định)

Review lương mỗi năm 1 lần (tháng 6 hằng năm)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Lương tháng 13

Thưởng lễ tết

Ngày phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Boxgate

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin