Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Boxgate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Boxgate
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 40 Hoa Đào, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tư vấn bán hàng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng qua các kênh online.
Hỗ trợ tiếp nhận cuộc gọi qua hotline (task call).
Làm việc với nhà cung ứng, lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng đảm bảo tiến độ đơn hàng.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
PHỎNG VẤN VÀ NHẬN VIỆC SAU TẾT
Ca khuya: 13h - 22h (nghỉ giữa ca 1h)
Tại Công ty TNHH Boxgate Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận theo năng lực + thưởng KPI
Phụ cấp cơm
Thời gian làm việc: 5 ngày/1 tuần (nghỉ 2 ngày ko cố định)
Review lương mỗi năm 1 lần (tháng 6 hằng năm)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Lương tháng 13
Thưởng lễ tết
Ngày phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Boxgate
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
