Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 6 đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc tiếp thị dịch vụ: Mời gọi, nhắc khách hàng các công việc bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa chung, đồng sơn và các dịch vụ khác (nếu có).
Thực hiện số cuộc gọi nhắc dịch vụ được giao theo chỉ tiêu hàng ngày.
Tư vấn các dịch vụ gia tăng và phối hợp tổ chức các chương trình KM khác do Ban Quản lý yêu cầu.
Khảo sát ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ công tác liên quan đến bảo hiểm xe ô tô.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi từ 22-25 tuổi.
Tốt nghiệp Trung cấp - Cao Đẳng.
Có kỹ năng giao tiếp tốt và tạo thiện cảm với mọi người .
Có kiến thức sử dụng tin học văn phòng.
Ngoại hình ưa nhìn, năng động, vui vẻ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc Khách hàng tại các Đại lý xe Ô tô.
Tốt nghiệp Trung cấp - Cao Đẳng.
Có kỹ năng giao tiếp tốt và tạo thiện cảm với mọi người .
Có kiến thức sử dụng tin học văn phòng.
Ngoại hình ưa nhìn, năng động, vui vẻ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc Khách hàng tại các Đại lý xe Ô tô.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Đầy đủ các chế độ BH tai nạn, BHXH, BHYT, BHTN...
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Đầy đủ các chế độ BH tai nạn, BHXH, BHYT, BHTN...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI