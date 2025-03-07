Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 6 đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc tiếp thị dịch vụ: Mời gọi, nhắc khách hàng các công việc bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa chung, đồng sơn và các dịch vụ khác (nếu có).

Thực hiện số cuộc gọi nhắc dịch vụ được giao theo chỉ tiêu hàng ngày.

Tư vấn các dịch vụ gia tăng và phối hợp tổ chức các chương trình KM khác do Ban Quản lý yêu cầu.

Khảo sát ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ công tác liên quan đến bảo hiểm xe ô tô.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 22-25 tuổi.

Tốt nghiệp Trung cấp - Cao Đẳng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt và tạo thiện cảm với mọi người .

Có kiến thức sử dụng tin học văn phòng.

Ngoại hình ưa nhìn, năng động, vui vẻ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc Khách hàng tại các Đại lý xe Ô tô.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Đầy đủ các chế độ BH tai nạn, BHXH, BHYT, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin