Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Sáng tạo các content marketing xoay quanh chủ đề của kịch bản đã định hướng.

Comment điều hướng khách hàng trên các group của công ty.

Các công việc khác theo hướng dẫn của Trưởng bộ phận.

Quản trị Fanpage và website của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Không có kinh nghiệm được đào tạo.

Có laptop cá nhân.

Có nhiều thời gian online, Năng động, sáng tạo, cập nhật các xu hướng mới trên cộng động mạng, xã hội, có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên các bạn mới ra trường

Được học hỏi thêm kinh nghiệm về truyền thông, Marketing

Tham gia các hoạt đông trải nghiệm của doang nghiệp như teambulding, du lịch ...

Quyền Lợi

Lương cứng 5.000.000đ+%HH. Đảm bảo tháng đầu lương 8.000.000đ, sau thu nhập 10-15triệu/ tháng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, vui vẻ và thoải mái.

Lương tháng 13, sinh nhật, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...).

Được hướng dẫn và chia sẻ các kỹ năng cần thiết cho công việc, được training thêm về Social Media để phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

