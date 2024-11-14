Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
Sáng tạo các content marketing xoay quanh chủ đề của kịch bản đã định hướng.
Comment điều hướng khách hàng trên các group của công ty.
Các công việc khác theo hướng dẫn của Trưởng bộ phận.
Quản trị Fanpage và website của công ty
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không có kinh nghiệm được đào tạo.
Có laptop cá nhân.
Có nhiều thời gian online, Năng động, sáng tạo, cập nhật các xu hướng mới trên cộng động mạng, xã hội, có trách nhiệm với công việc.
Ưu tiên các bạn mới ra trường
Được học hỏi thêm kinh nghiệm về truyền thông, Marketing
Tham gia các hoạt đông trải nghiệm của doang nghiệp như teambulding, du lịch ...
Có laptop cá nhân.
Có nhiều thời gian online, Năng động, sáng tạo, cập nhật các xu hướng mới trên cộng động mạng, xã hội, có trách nhiệm với công việc.
Ưu tiên các bạn mới ra trường
Được học hỏi thêm kinh nghiệm về truyền thông, Marketing
Tham gia các hoạt đông trải nghiệm của doang nghiệp như teambulding, du lịch ...
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 5.000.000đ+%HH. Đảm bảo tháng đầu lương 8.000.000đ, sau thu nhập 10-15triệu/ tháng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, vui vẻ và thoải mái.
Lương tháng 13, sinh nhật, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...).
Được hướng dẫn và chia sẻ các kỹ năng cần thiết cho công việc, được training thêm về Social Media để phát triển kỹ năng nghề nghiệp
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, vui vẻ và thoải mái.
Lương tháng 13, sinh nhật, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...).
Được hướng dẫn và chia sẻ các kỹ năng cần thiết cho công việc, được training thêm về Social Media để phát triển kỹ năng nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI