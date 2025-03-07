Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SPHACY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 8, Số 22 - 24 - 26 Đường Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện soạn thảo, trình ký và phát hành các văn bản: công văn, thông báo, quyết định,... theo quy định của công ty.

Thực hiện công tác văn thư, quản lý văn bản, công văn đến – đi của công ty.

Thực hiện công tác mua sắm văn phòng phẩm, đồng phục,... Cập nhật thường xuyên và tổng kết hàng tháng.

Theo dõi, quản lý và đảm bảo thực hiện việc thanh toán đúng hạn các chi phí hành chính.

Chi tiết mô tả công việc được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25 tuổi.

Giới tính: Nam/Nữ.

Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, kinh tế, luật, quan hệ công chúng, báo chí, quản trị kinh doanh.

Sử dụng tiếng Anh giao tiếp.

Vi tính văn phòng thành thạo.

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPHACY Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền thưởng lễ tết, thưởng 2/9, 30/4, 8/3, lương tháng 13, nhân viên xuất sắc Tháng/Quý/Năm...

Được cấp: Laptop, điện thoại, sim và các thiết bị văn phòng.

Được đào tạo nội bộ và tham gia các khoá đào tạo bên ngoài.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và Bảo hiểm chi trả viện phí.

Chế độ du lich hàng năm.

Phép năm : 12 ngày, được thưởng nếu không dùng hết phép năm.

Thử việc : 45 ngày( 1 tháng 14 ngày)./.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPHACY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin