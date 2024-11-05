Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tỉnh lộ 43 thủ đức (Hướng cầu gò dưa)

- Bình Dương, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Theo dõi thu chi hàng ngày, theo dõi hàng hóa xuất nhập;
- Xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng.
- Đi ngân hàng đóng tiền
- Đóng bảo hiểm hàng tháng
- Tổng hợp báo cáo quý
- Tính lương hàng tháng;
- Hoàn thiện giấy tờ khi cần thiết.
- Bổ sung hồ sơ ngân hàng
- Tính công nợ
- Đi giao dich thuế và ngân hàng , khách hàng khi cần

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm 3-4 năm
- Biết vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10-20 triệu tùy năng lực (thử việc 80%)
- Lương thưởng tháng 13
- Đóng BHXH theo quy định
- Có du lịch và các phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN

CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 1089/27a Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

