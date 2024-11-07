Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TMDV XNK MERCURY LUSH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 45 Triệu

Mức lương 3 - 45 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 547 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 3 - 45 Triệu

- Kiểm tra số lượng, mã hàng hóa nhập kho nguyên liệu

- Chịu trách nhiệm sắp xếp kho gọn gàng, ngăn nắp theo phương châm dễ thấy, dễ tìm, dễ lấy, dễ kiểm tra

- Soạn hàng, đóng hàng, xuất hàng nguyên liệu xuất kho theo yêu cầu từ QLSX

- Kiểm tra số lượng hàng thành phẩm, sắp xếp hàng thành phẩm ra khu vực xuất hàng, soạn hàng chuẩn bị hàng xuất sẵn sàng theo kế hoạch

- Chuẩn bị tem phiếu, các hồ sơ chứng từ xuất hàng theo kế hoạch

- Sắp xếp và theo dõi điều vận phương thức giao hàng cho khách hàng

- Thống kế các dữ liệu xuất nhập vào hệ thống theo dõi của công ty

- Chịu trách nhiệm kiểm kê số lượng hàng tồn kho định kỳ hàng tuần, tháng, báo cáo phòng mua hàng số lượng để mua bổ sung

Với Mức Lương 3 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trách nhiệm, trung thực trong công việc, teamwork trong đội nhóm và hòa đồng ham học hỏi trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK MERCURY LUSH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ: 4tr5/tháng ( 37,5K / giờ )

Thời gian làm việc : 9h00 - 14h00 từ thứ 2 đến thứ CN ( Có thể sắp xếp xoay ca giữa các bạn trong kho )

Địa điểm: 547 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK MERCURY LUSH

