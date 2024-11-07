Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TMDV XNK MERCURY LUSH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK MERCURY LUSH
- Hồ Chí Minh: 547 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 3 - 45 Triệu
- Kiểm tra số lượng, mã hàng hóa nhập kho nguyên liệu
- Chịu trách nhiệm sắp xếp kho gọn gàng, ngăn nắp theo phương châm dễ thấy, dễ tìm, dễ lấy, dễ kiểm tra
- Soạn hàng, đóng hàng, xuất hàng nguyên liệu xuất kho theo yêu cầu từ QLSX
- Kiểm tra số lượng hàng thành phẩm, sắp xếp hàng thành phẩm ra khu vực xuất hàng, soạn hàng chuẩn bị hàng xuất sẵn sàng theo kế hoạch
- Chuẩn bị tem phiếu, các hồ sơ chứng từ xuất hàng theo kế hoạch
- Sắp xếp và theo dõi điều vận phương thức giao hàng cho khách hàng
- Thống kế các dữ liệu xuất nhập vào hệ thống theo dõi của công ty
- Chịu trách nhiệm kiểm kê số lượng hàng tồn kho định kỳ hàng tuần, tháng, báo cáo phòng mua hàng số lượng để mua bổ sung
Với Mức Lương 3 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK MERCURY LUSH Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc : 9h00 - 14h00 từ thứ 2 đến thứ CN ( Có thể sắp xếp xoay ca giữa các bạn trong kho )
Địa điểm: 547 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
