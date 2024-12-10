Tuyển Nhân viên kho Tuyết Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Tuyết Store
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 225, Hoàng Hoa Thám, P.13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Nhận và sắp xếp hàng hoá trong kho theo đúng quy định
Kiểm đếm hàng nhập vào, soạn đơn đóng đi yêu cầu độ chính xác cao, cẩn thận.
Cùng với trưởng kho theo dõi, kiểm tra hàng tồn và bảo quản hàng hoá không hư hại
Kết hợp tốt với sale, đóng đơn nhanh gọn lẹ và báo sale biết để giao hàng kịp thời
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không cần kinh nghiệm (sẽ được đào tạo), tuy nhiên có kinh nghiệm càng tốt
Tại Tuyết Store Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 7.000.000 - 8.000.000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tuyết Store
