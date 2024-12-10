Tuyển Nhân viên kho Tuyết Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 225, Hoàng Hoa Thám, P.13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nhận và sắp xếp hàng hoá trong kho theo đúng quy định

Kiểm đếm hàng nhập vào, soạn đơn đóng đi yêu cầu độ chính xác cao, cẩn thận.

Cùng với trưởng kho theo dõi, kiểm tra hàng tồn và bảo quản hàng hoá không hư hại

Kết hợp tốt với sale, đóng đơn nhanh gọn lẹ và báo sale biết để giao hàng kịp thời

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không cần kinh nghiệm (sẽ được đào tạo), tuy nhiên có kinh nghiệm càng tốt

Chỉ tuyển Nam

Sức khoẻ tốt

Chăm chỉ, thật thả, chủ động trong công việc

Tại Tuyết Store Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.000.000 - 8.000.000

Lương tháng 13 + voucher 1 triệu mua hàng tại shop dịp Tết nguyên đán

Được mua hàng giá sỉ tại shop dù chỉ 1 món.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 7 (08:30 - 18:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tuyết Store

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin