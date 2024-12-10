Tuyển Nhân viên kho TENAMYD PHARMA CORPORRATION Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại TENAMYD PHARMA CORPORRATION Pro Company
- Hồ Chí Minh: Lô Y01
- 02A, Đường Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Công tác nhập – xuất: Kiểm tra chủng loại, số lượng và chất lượng nguyên liệu trước khi nhập kho và trước khi xuất cho sản xuất
- Công tác bảo quản: Chỉ đạo và theo dõi thực hiện việc bảo quản theo hướng dẫn về GSP;
- Công tác kiểm kê: dán nhãn, ghi chép thông tin trong thẻ kho.
Thực hiện việc kiểm kê định kỳ vào cuối tháng;
Phối hợp và tạo điều kiện cho công tác kiểm kê kho, đánh giá nội bộ, thanh tra GMP, GSP;
Báo cáo định kỳ về các nguyên liệu tồn kho.
Soạn thảo, kiểm soát và lưu trữ các hồ sơ tài liệu liên quan
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 20-40
Tốt nghiệp: Cao đẳng Dược trở lên
Trung thực, chịu khó, nhiệt tình, hòa đồng, biết chia sẻ và hỗ trợ.
Khả năng chịu áp lực công việc
Biết sử dụng xe nâng điện
Tại TENAMYD PHARMA CORPORRATION Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Bao cơm, cafe miễn phí.
Thưởng các ngày lễ tết trong năm.
Đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước.
Được đào tạo để nâng cao khả năng chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TENAMYD PHARMA CORPORRATION Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
