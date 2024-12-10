Tuyển Nhân viên kho TENAMYD PHARMA CORPORRATION Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô Y01 - 02A, Đường Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Công tác nhập – xuất: Kiểm tra chủng loại, số lượng và chất lượng nguyên liệu trước khi nhập kho và trước khi xuất cho sản xuất

- Công tác bảo quản: Chỉ đạo và theo dõi thực hiện việc bảo quản theo hướng dẫn về GSP;

- Công tác kiểm kê: dán nhãn, ghi chép thông tin trong thẻ kho.

Thực hiện việc kiểm kê định kỳ vào cuối tháng;

Phối hợp và tạo điều kiện cho công tác kiểm kê kho, đánh giá nội bộ, thanh tra GMP, GSP;

Báo cáo định kỳ về các nguyên liệu tồn kho.

Soạn thảo, kiểm soát và lưu trữ các hồ sơ tài liệu liên quan

Nam, khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Độ tuổi: 20-40

Tốt nghiệp: Cao đẳng Dược trở lên

Trung thực, chịu khó, nhiệt tình, hòa đồng, biết chia sẻ và hỗ trợ.

Khả năng chịu áp lực công việc

Biết sử dụng xe nâng điện

Làm việc trong máy lạnh.

Bao cơm, cafe miễn phí.

Thưởng các ngày lễ tết trong năm.

Đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước.

Được đào tạo để nâng cao khả năng chuyên môn.

