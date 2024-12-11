Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 328 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Nhập hàng, soạn hàng, đóng gói, xuất kho.
Kiểm soát tồn kho, hạn sử dụng sản phẩm
Nhận hàng container
Kiểm kê hàng tháng
Giao hàng (nếu có)
Ưu tiên có thể làm ca đêm nhận hàng (nếu có)
Theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khoẻ tốt, chịu khó, hoà đồng
Biết sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng ( excel , word...)
Ưu tiên biết lái xe nâng
Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho
Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng hấp dẫn
BHXH/BHYT/BHTN theo luật
Ngày phép theo luật
Tăng ca đêm theo Luật (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
