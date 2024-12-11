Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 328 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Nhân viên kho

Nhập hàng, soạn hàng, đóng gói, xuất kho.

Kiểm soát tồn kho, hạn sử dụng sản phẩm

Nhận hàng container

Kiểm kê hàng tháng

Giao hàng (nếu có)

Ưu tiên có thể làm ca đêm nhận hàng (nếu có)

Theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Sức khoẻ tốt, chịu khó, hoà đồng

Biết sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng ( excel , word...)

Ưu tiên biết lái xe nâng

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho

Quyền Lợi

Chế độ lương thưởng hấp dẫn

BHXH/BHYT/BHTN theo luật

Ngày phép theo luật

Tăng ca đêm theo Luật (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển

