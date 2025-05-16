Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hẻm 92, Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

- Quản lý thông tin xuất, nhập, đóng hàng đúng sản phẩm, số lượng theo đơn hàng.
- Hỗ trợ cấp trên quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa.
- Xử lý và giải quyết sự cố trong quá trình giao nhận hàng, quản lý hàng hóa trong kho.
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.
- Đóng gói hàng hóa, mặt hàng điện tử, mỹ phẩm nhỏ lẻ ( máy sấy tóc, máy duỗi tóc, quạt điện mini, nước hoa, mĩ phẩm...)
Thời gian làm việc: 9h-18h từ Thứ hai - Chủ Nhật, nghỉ linh hoạt 1 ngày trong tuần , nghỉ trưa 1h (12h-13h )

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam: 05 người
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm quản lý kho, không có sẽ được đào tạo.
- Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 7 - 11 triệu/ tháng.
- Được hưởng các chế độ theo Luật lao động Việt Nam.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phường Bình An quận 2 thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

