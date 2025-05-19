Tuyển Nhân viên kho CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
- Dán tem các sản phẩm
- Đóng gói hàng hóa khi có đơn đặt hàng
- Lập báo cáo hàng tháng (Nếu có)
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (Nếu có).
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên các trường Cao đẳng/ Đại học
- Có tinh thần tự giác, năng động trong công việc
- Có trách nhiệm với công việc
- Các bạn sẽ chọn 1 trong 2 ca trong ngày để làm việc:
+ Ca sáng: 8h – 12h
+ Ca chiều: 13h30 – 17h30
- Cần báo thời gian làm việc tuần sau cho Nhân Sự và Quản lý kho vào cuối tuần đó
- Xin nghỉ phải báo với quản lý kho trước 1 tuần.
- Có tinh thần tự giác, năng động trong công việc
- Có trách nhiệm với công việc
- Các bạn sẽ chọn 1 trong 2 ca trong ngày để làm việc:
+ Ca sáng: 8h – 12h
+ Ca chiều: 13h30 – 17h30
- Cần báo thời gian làm việc tuần sau cho Nhân Sự và Quản lý kho vào cuối tuần đó
- Xin nghỉ phải báo với quản lý kho trước 1 tuần.
Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 22.000 VNĐ/ tiếng
- 1 năm xét duyệt tăng lương/lần (Nếu làm lâu dài)
- Công ty có hỗ trợ mộc nếu bạn là sinh viên đang trong kỳ thực tập
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
- 1 năm xét duyệt tăng lương/lần (Nếu làm lâu dài)
- Công ty có hỗ trợ mộc nếu bạn là sinh viên đang trong kỳ thực tập
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI