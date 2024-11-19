Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Nhà Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng T135 - 1, TTTM AEON Mall Long Biên, Số 27 Cổ Linh, Phường Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Hỗ trợ sắp xếp hàng hóa, quy trình chuyển giao/gộp hàng.

Duy trì sự sạch sẽ và ngăn nắp của cửa hàng, đặc biệt là phòng kho.

Đảm bảo tuân thủ chính sách của công ty và quy trình của thương hiệu Aldo.

Đảm bảo tuân thủ ca làm việc theo lịch trình do Quản lý Cửa hàng (SM)/Trợ lý Quản lý Cửa hàng (SMIT) sắp xếp.

Kiểm tra định kỳ sự an toàn của phòng kho (cơ sở vật chất, hạ tầng, v.v...) để đảm bảo giảm thiểu rủi ro và tất cả hàng hóa trong phòng kho được an toàn.

Quản lý tất cả tài sản của cửa hàng bằng cách chăm sóc cẩn thận, sử dụng hợp lý và thông báo kịp thời khi có vấn đề phát sinh.

Đảm bảo Số lượng và Chất lượng Sản phẩm thông qua kiểm tra hàng hóa hàng ngày/hàng tuần/định kỳ, áp dụng đầy đủ các quy trình chuyển giao/gộp hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm Kho và Bán hàng là một lợi thế

Kỹ năng sắp xếp hàng hóa xuất sắc

Đam mê về thời trang và ngành bán lẻ

Khả năng làm việc tốt trong môi trường có cường độ nhanh.

Tại Công ty cổ phần Nhà Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + trợ cấp + thưởng

Tham gia đầy đủ chế độ Bảo Hiểm: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Công việc ổn định

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, phong cách làm việc trong thương hiệu quốc tế

Được hưởng các quyền lợi của nhãn hàng: Tham gia các ngày lễ, tết do công ty tổ chức; Nhận quà các dịp lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ,...

Môi trường làm việc năng động, cởi mở

Có cơ hội để nâng cao tiếng Anh giao tiếp

