Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Nhà Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Nhà Thái
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty cổ phần Nhà Thái

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần Nhà Thái

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng T135

- 1, TTTM AEON Mall Long Biên, Số 27 Cổ Linh, Phường Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ sắp xếp hàng hóa, quy trình chuyển giao/gộp hàng.
Duy trì sự sạch sẽ và ngăn nắp của cửa hàng, đặc biệt là phòng kho.
Đảm bảo tuân thủ chính sách của công ty và quy trình của thương hiệu Aldo.
Đảm bảo tuân thủ ca làm việc theo lịch trình do Quản lý Cửa hàng (SM)/Trợ lý Quản lý Cửa hàng (SMIT) sắp xếp.
Kiểm tra định kỳ sự an toàn của phòng kho (cơ sở vật chất, hạ tầng, v.v...) để đảm bảo giảm thiểu rủi ro và tất cả hàng hóa trong phòng kho được an toàn.
Quản lý tất cả tài sản của cửa hàng bằng cách chăm sóc cẩn thận, sử dụng hợp lý và thông báo kịp thời khi có vấn đề phát sinh.
Đảm bảo Số lượng và Chất lượng Sản phẩm thông qua kiểm tra hàng hóa hàng ngày/hàng tuần/định kỳ, áp dụng đầy đủ các quy trình chuyển giao/gộp hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm Kho và Bán hàng là một lợi thế
Kỹ năng sắp xếp hàng hóa xuất sắc
Đam mê về thời trang và ngành bán lẻ
Khả năng làm việc tốt trong môi trường có cường độ nhanh.

Tại Công ty cổ phần Nhà Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + trợ cấp + thưởng
Tham gia đầy đủ chế độ Bảo Hiểm: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
Công việc ổn định
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, phong cách làm việc trong thương hiệu quốc tế
Được hưởng các quyền lợi của nhãn hàng: Tham gia các ngày lễ, tết do công ty tổ chức; Nhận quà các dịp lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ,...
Môi trường làm việc năng động, cởi mở
Có cơ hội để nâng cao tiếng Anh giao tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhà Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nhà Thái

Công ty cổ phần Nhà Thái

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 119-127 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

