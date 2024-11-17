Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 224 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
1. Quản lý kho- điều phối nhân sự và trực tiếp tham gia quá trình đóng gói.
- Đảm bảo quy trình đóng gói, vận chuyển chuẩn xác và đúng thời hạn.
- Liên hệ bên vận chuyển xử lý hàng hoàn- hủy
2. Sắp xếp lịch làm- lịch nghỉ cho nhân sự trong team đảm bảo team đủ nhân sự vận hành
3.Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tuổi từ 1997-2002.
2. Có kinh nghiệm 06 tháng ở vị trí tương đương, có tư duy sắp xếp điều phối nhân sự
3. Sức khỏe tốt
4. Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9-11tr (deal theo năng lực)
Thử việc 02 tháng nhận 85% lương.
Tham gia teambuilding, các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa của doanh nghiệp
Cơ hội cử đi học tập và phát triển năng lực chuyên môn
Hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000VNĐ/ngày và tiền gửi xe theo chi phí thực tế
Lương thâm niên hàng năm không quá 5% mỗi năm
Thời gian làm việc:
Địa điểm làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU
