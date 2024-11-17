Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 224 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Quản lý kho- điều phối nhân sự và trực tiếp tham gia quá trình đóng gói.

- Đảm bảo quy trình đóng gói, vận chuyển chuẩn xác và đúng thời hạn.

- Liên hệ bên vận chuyển xử lý hàng hoàn- hủy

2. Sắp xếp lịch làm- lịch nghỉ cho nhân sự trong team đảm bảo team đủ nhân sự vận hành

3.Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

1. Tuổi từ 1997-2002.

2. Có kinh nghiệm 06 tháng ở vị trí tương đương, có tư duy sắp xếp điều phối nhân sự

3. Sức khỏe tốt

4. Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-11tr (deal theo năng lực)

Thử việc 02 tháng nhận 85% lương.

Tham gia teambuilding, các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa của doanh nghiệp

Cơ hội cử đi học tập và phát triển năng lực chuyên môn

Hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000VNĐ/ngày và tiền gửi xe theo chi phí thực tế

Lương thâm niên hàng năm không quá 5% mỗi năm

Thời gian làm việc:

Địa điểm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.