Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH RENTOKIL INITIAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH RENTOKIL INITIAL (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY TNHH RENTOKIL INITIAL (VIỆT NAM)

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH RENTOKIL INITIAL (VIỆT NAM)

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Mục đích & vai trò
Giữ kho hàng, đảm bảo hàng hóa không bị mất mát, hư hỏng, hoặc bị đánh cắp
Báo cáo, khuyến cáo kịp thời cho cấp trên những rủi ro ảnh hưởng đến việc mất mát, hư hỏng hàng hóa hoặc an toàn kho
Thực hiện các công việc khác do cấp trên đề ra theo yêu cầu thật tế của tình hình kinh doanh và kinh tế tại thời điểm cụ thể
Mô tả công việc
Xuất/Nhận hàng theo các phiếu yêu cầu đưa tới (qua mail, bản cứng), đảm bảo chính xác đúng số lượng, đúng loại hàng hóa, đúng chất lượng từng lần xuất /nhập hàng
Khiêng vác nhận hàng từ Nhà cung cấp, dựa theo các giấy tờ yêu cầu xuất nhập/hàng từ Kho và dựa theo tải trọng khiêng vác được trong thời gian cho phép tương đồng với kết quả công việc từ các đồng nghiệp cùng cấp khi thực hiện cùng một công việc như nhau
Sữa chữa thiết bị theo yêu cầu của cấp trên. Chỉ tiêu số lượng và chất lượng đề ra theo từng thời gian cụ thể sẽ nêu ra trong quá trình công việc hàng ngày
Chuẩn bị máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu đầy đủ và chất lượng cho dịch vụ. Thường xuyên kiểm tra chéo chính xác số lượng và loại thiết bị
Quản lý kệ hàng hóa ngăn nắp gọn gàng, an toàn. Hàng hóa cần dễ tiếp cận theo yêu cầu thật tế và tiêu chuẩn an toàn của công ty
Quản lý giấy tờ xuất/nhập hàng cho từng lần giao dịch chính xác theo yêu cầu công ty
Hàng tháng vận chuyển thảm đến nơi giặt giũ và mang lại về Kho với đầy đủ số lượng
Xây dựng, giám sát & phát huy văn hóa công ty, tiêu chuẩn với hình ảnh chuyên nghiệp cho bản thân và cho cả đội ngũ kỹ thuật.
Hoàn thành bất kỳ phần việc hoặc nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành kho vận hoặc các ngành khác có liên quan
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong ngành Dịch vụ/Vệ sinh
Làm việc chăm chỉ với thái độ tích cực
Cẩn thận & tỉ mỉ
Kỷ luật & tổ chức tốt
Lập kế hoạch & giải quyết vấn đề tốt
Khả năng làm việc nhóm & độc lập cao, nhiệt tình với các bộ phận liên quan
Thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH RENTOKIL INITIAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + phụ cấp, lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật...
- Bảo hiểm Tai nạn 24/7, được đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RENTOKIL INITIAL (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RENTOKIL INITIAL (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH RENTOKIL INITIAL (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 68, đường Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

