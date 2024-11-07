Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Nhân viên kho

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 765 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Nhập kho
- Nhận hàng, nhận chứng từ nhập, kiểm tra nhập kho + nhận hàng hoá khi hàng về cùng kế toán.
2. Xuất kho
- Định kỳ tiến hành đối chiếu số liệu tồn kho với kế toán, kiểm tra kho
- Lập báo cáo kiểm tra đối chiếu số liệu tồn kho.
- Lưu báo cáo kiểm kê có liên quan.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên nghành liên quan ô tô
- Độ tuổi từ 22-35, giới tính Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8,000,000 - 10,000,000 triệu/tháng
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...), 12 ngày phép năm.
- Du lịch, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định.
- Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Trưởng nhóm, Trưởng phòng,...
- Đồng nghiệp cực trẻ trung và năng động.
- Văn hóa: năng động và thân thiện, làm việc với tinh thần cộng sự, người đồng hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1374A, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

