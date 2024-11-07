Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 765 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1. Nhập kho
- Nhận hàng, nhận chứng từ nhập, kiểm tra nhập kho + nhận hàng hoá khi hàng về cùng kế toán.
2. Xuất kho
- Định kỳ tiến hành đối chiếu số liệu tồn kho với kế toán, kiểm tra kho
- Lập báo cáo kiểm tra đối chiếu số liệu tồn kho.
- Lưu báo cáo kiểm kê có liên quan.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên nghành liên quan ô tô
- Độ tuổi từ 22-35, giới tính Nam
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên nghành liên quan ô tô
- Độ tuổi từ 22-35, giới tính Nam
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 8,000,000 - 10,000,000 triệu/tháng
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...), 12 ngày phép năm.
- Du lịch, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định.
- Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Trưởng nhóm, Trưởng phòng,...
- Đồng nghiệp cực trẻ trung và năng động.
- Văn hóa: năng động và thân thiện, làm việc với tinh thần cộng sự, người đồng hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
