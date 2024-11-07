Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 765 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú

1. Nhập kho

- Nhận hàng, nhận chứng từ nhập, kiểm tra nhập kho + nhận hàng hoá khi hàng về cùng kế toán.

2. Xuất kho

- Định kỳ tiến hành đối chiếu số liệu tồn kho với kế toán, kiểm tra kho

- Lập báo cáo kiểm tra đối chiếu số liệu tồn kho.

- Lưu báo cáo kiểm kê có liên quan.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên nghành liên quan ô tô

- Độ tuổi từ 22-35, giới tính Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8,000,000 - 10,000,000 triệu/tháng

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...), 12 ngày phép năm.

- Du lịch, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định.

- Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Trưởng nhóm, Trưởng phòng,...

- Đồng nghiệp cực trẻ trung và năng động.

- Văn hóa: năng động và thân thiện, làm việc với tinh thần cộng sự, người đồng hành.

