Tuyển Nhân viên kho 160STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Liên Tỉnh 5, Quận 8 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sắp xếp hàng hóa trong Kho theo đúng khu vực quầy kệ.

- Phân chia số lượng, đóng thùng chuyển giao vận chuyển theo yêu cầu của Quản lý.

- Dán tem, tag sản phẩm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của Quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nam.

- Độ tuổi từ 18 đến 28.

- Cẩn thận, siêng năng, thật thà.

- Có trách nhiệm với công việc.

- Sẵn sàng tăng ca khi có yêu cầu hoàn thành công việc.

- Biết sử dụng máy vi tính trong quá trình làm việc.

Tại 160STORE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương cứng, thưởng doanh thu, KPIs hàng tháng.

- Làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ.

- Phụ cấp cơm trưa.

- Thưởng tháng 13, doanh thu, KPIs hàng năm.

- Quà sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 160STORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin