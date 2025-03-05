Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2D Lam Sơn, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.

- Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các bộ phận liên quan.

- Nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, kiểm tra và dán tem đối với các sản phẩm đạt chất lượng, phân loại các sản phẩm không đạt yêu cầu.

- Vận chuyển hàng lên các quầy hàng tại sân bay Nội Bài theo xe công ty.

(Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể qua phỏng vấn)

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Khỏe mạnh, nhanh nhẹn và chịu khó

- Cẩn thận trong công việc

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên kho, giao nhận.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 6,500,000 - 7,00,000 VND

- Phục cấp: ăn ca 35.000đ/ tháng, Phụ cấp đi lại: 500.000đ.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

