Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: KCN ĐÔNG HỒI, QUỲNH LẬP, HOÀNG MAI, NGHỆ AN, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổng hợp số liệu, báo cáo số liệu; Kiểm soát tính tuân thu (pháp luật, quy chế, cơ chế và quy trình nghiệp vụ) của Tập đoàn tại Nhà máy; Trực tiếp kiểm soát và kiểm tra chứng từ bán hàng, các khoản mục tiền, các khoản chi phí, các khoản công nợ, công cụ dụng cụ, kiểm soát và kiểm tra hàng hóa xuất nhập kho củ các chi nhánh trong địa bàn tỉnh; Căn cứ vào hồ sơ tài liệu tiến hành xem xét, đánh giá một cách độc lập việc triển khai thực hiện nhiệm vụ củ đơn vị trên các mặt tổ chức, quản lý, điều hành,...; Nhận định, phân tích, đánh giá các rủ ro trong công tác kiểm soát và đưa ra những giải pháp kiến nghị để khắc phục rủ ro.
Tổng hợp số liệu, báo cáo số liệu;
Kiểm soát tính tuân thu (pháp luật, quy chế, cơ chế và quy trình nghiệp vụ) của Tập đoàn tại Nhà máy;
Trực tiếp kiểm soát và kiểm tra chứng từ bán hàng, các khoản mục tiền, các khoản chi phí, các khoản công nợ, công cụ dụng cụ, kiểm soát và kiểm tra hàng hóa xuất nhập kho củ các chi nhánh trong địa bàn tỉnh;
Căn cứ vào hồ sơ tài liệu tiến hành xem xét, đánh giá một cách độc lập việc triển khai thực hiện nhiệm vụ củ đơn vị trên các mặt tổ chức, quản lý, điều hành,...;
Nhận định, phân tích, đánh giá các rủ ro trong công tác kiểm soát và đưa ra những giải pháp kiến nghị để khắc phục rủ ro.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam tuổi từ 22 – 30 tuổi; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan; Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhấn sinh viên mới ra trường; Có phẩm chất trung thực, khách quan, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; Năng động, nhiệt huyết trong công việc; Thử việc 2 tháng.
Giới tính: Nam tuổi từ 22 – 30 tuổi;
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan;
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhấn sinh viên mới ra trường;
Có phẩm chất trung thực, khách quan, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Năng động, nhiệt huyết trong công việc;
Thử việc 2 tháng.

Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 VNĐ – 12.000.000 (Tùy vào năng lực, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn); Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định; Được công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24h với mức bồi thường lên đến 500 triệu đồng; Thưởng tết tháng 13, sinh nhật, tết thiếu nhi,…; Khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh nghề nghiệp; Có 12 ngày phép/ năm, nghỉ hưởng nguyên lương Phụ cấp làm việc nặng nhọc độc hại, phụ cấp thâm niên,... theo quy định; Hỗ trợ cơm ca, hiếu hỉ, sinh nhật, Du lịch nghỉ mát...
Thu nhập: 10.000.000 VNĐ – 12.000.000 (Tùy vào năng lực, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn);
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định;
Được công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24h với mức bồi thường lên đến 500 triệu đồng;
Thưởng tết tháng 13, sinh nhật, tết thiếu nhi,…;
Khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh nghề nghiệp;
Có 12 ngày phép/ năm, nghỉ hưởng nguyên lương
Phụ cấp làm việc nặng nhọc độc hại, phụ cấp thâm niên,... theo quy định;
Hỗ trợ cơm ca, hiếu hỉ, sinh nhật, Du lịch nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN 1-8, KCN Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kiem-soat-noi-bo-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-nghe-an-job217564
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 9 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển 7 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Serepok
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Serepok
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Designer CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company
7.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst SIMPLIFIED TECHNOLOGY làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận SIMPLIFIED TECHNOLOGY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DES GLOBAL làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DES GLOBAL
10 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TM HOÀNG GIA PHÁT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TM HOÀNG GIA PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ RỒNG Á CHÂU làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ RỒNG Á CHÂU
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AP làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH LONG GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH LONG GROUP
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 30 Triệu Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty CP thương mại ABT làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 13 Triệu Công ty CP thương mại ABT
7 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sông Lam làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sông Lam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH MIPEC MIỀN TRUNG làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MIPEC MIỀN TRUNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sông Lam làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sông Lam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CP GIÁO DỤC SLINGO làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CP GIÁO DỤC SLINGO
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRENDORA làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TRENDORA
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH LONG GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH LONG GROUP
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sông Lam làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sông Lam
9 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP thương mại ABT làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty CP thương mại ABT
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm