Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: KCN ĐÔNG HỒI, QUỲNH LẬP, HOÀNG MAI, NGHỆ AN, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổng hợp số liệu, báo cáo số liệu; Kiểm soát tính tuân thu (pháp luật, quy chế, cơ chế và quy trình nghiệp vụ) của Tập đoàn tại Nhà máy; Trực tiếp kiểm soát và kiểm tra chứng từ bán hàng, các khoản mục tiền, các khoản chi phí, các khoản công nợ, công cụ dụng cụ, kiểm soát và kiểm tra hàng hóa xuất nhập kho củ các chi nhánh trong địa bàn tỉnh; Căn cứ vào hồ sơ tài liệu tiến hành xem xét, đánh giá một cách độc lập việc triển khai thực hiện nhiệm vụ củ đơn vị trên các mặt tổ chức, quản lý, điều hành,...; Nhận định, phân tích, đánh giá các rủ ro trong công tác kiểm soát và đưa ra những giải pháp kiến nghị để khắc phục rủ ro.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam tuổi từ 22 – 30 tuổi; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan; Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhấn sinh viên mới ra trường; Có phẩm chất trung thực, khách quan, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; Năng động, nhiệt huyết trong công việc; Thử việc 2 tháng.

Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 VNĐ – 12.000.000 (Tùy vào năng lực, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn); Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định; Được công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24h với mức bồi thường lên đến 500 triệu đồng; Thưởng tết tháng 13, sinh nhật, tết thiếu nhi,…; Khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh nghề nghiệp; Có 12 ngày phép/ năm, nghỉ hưởng nguyên lương Phụ cấp làm việc nặng nhọc độc hại, phụ cấp thâm niên,... theo quy định; Hỗ trợ cơm ca, hiếu hỉ, sinh nhật, Du lịch nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin