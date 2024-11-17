Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 3, Tầng 5 Toà nhà Genpacific, Đường số 16, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM., Quận 12

Kinh doanh phần mềm

Khai thác thông tin KH thông qua data công ty cung cấp

Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu khách hàng sản phầm dịch vụ thiết kế Website, Hosting, Tên miền , Dịch vụ Marketing của công ty

Báo giá, lên hợp đồng cho KH

Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với KH

Chăm sóc KH trong quá trình sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất và tư vấn nâng cấp sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành về CNTT, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm tại các vị trí nhân viên tư vấn, CSKH, Sale, Telesale là một lợi thế

Sử dụng tốt Tin học văn phòng.

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Giọng nói dễ nghe, tự tin

Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7.000.000 – 20.000.000

Thưởng lương tháng 13 (1-4% tổng doanh thu cả năm)

Thưởng gia hạn Host hàng năm 10%

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.

Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo kĩ năng giao tiếp, CSKH

Được đào tạo : Edit Video, Maketing ADS Google, Facebook.

