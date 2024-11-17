Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô 3, Tầng 5 Toà nhà Genpacific, Đường số 16, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM., Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Khai thác thông tin KH thông qua data công ty cung cấp
Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu khách hàng sản phầm dịch vụ thiết kế Website, Hosting, Tên miền , Dịch vụ Marketing của công ty
Báo giá, lên hợp đồng cho KH
Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với KH
Chăm sóc KH trong quá trình sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất và tư vấn nâng cấp sản phẩm
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành về CNTT, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 7.000.000 – 20.000.000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
