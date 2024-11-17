Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 3, Tầng 5 Toà nhà Genpacific, Đường số 16, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM., Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Khai thác thông tin KH thông qua data công ty cung cấp
Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu khách hàng sản phầm dịch vụ thiết kế Website, Hosting, Tên miền , Dịch vụ Marketing của công ty
Báo giá, lên hợp đồng cho KH
Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với KH
Chăm sóc KH trong quá trình sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất và tư vấn nâng cấp sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành về CNTT, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có kinh nghiệm tại các vị trí nhân viên tư vấn, CSKH, Sale, Telesale là một lợi thế
Sử dụng tốt Tin học văn phòng.
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Giọng nói dễ nghe, tự tin

Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7.000.000 – 20.000.000
Thưởng lương tháng 13 (1-4% tổng doanh thu cả năm)
Thưởng gia hạn Host hàng năm 10%
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.
Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo kĩ năng giao tiếp, CSKH
Được đào tạo : Edit Video, Maketing ADS Google, Facebook.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 3, Tầng 5 Toà nhà Genpacific, Đường số 16, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

