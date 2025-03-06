Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Winner Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 23, Toà nhà Lim, 9 - 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Công ty cung cấp Data khách hàng và đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

Liên hệ giới thiệu nền tảng dịch vụ với cả khách hàng mới và cũ, phân tích và giải đáp những nhu cầu của khách hàng.

Tận tình chăm sóc những khách hàng VIP đã gia nhập nền tảng.

100% làm việc tại văn phòng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 18 - 35, không yêu cầu giới tính.

Tốc độ đánh máy trên hoặc bằng 35 từ/ phút. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm giao dịch chứng khoán và am hiểu thị trường chứng khoán quốc tế.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Telesale và khả năng giao tiếp biểu đạt tình huống tốt.

Chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc tốt.

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Winner Land Thì Được Hưởng Những Gì

1 - Về chính sách lương:

- Lương cơ bản từ: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

- Phụ cấp: 2.500.000 VNĐ

2 - Về phúc lợi khác:

- Được cung cấp thiết bị để liên hệ khách hàng

- Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn, phép năm,...

- Hưởng phúc lợi các ngày lễ: 02/9; 30/4; tết dương lịch,....

- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu suất;

- Tham gia các hoạt động cùng công ty như: Du lịch, nghỉ mát định kỳ, các hoạt động văn hóa – thể thao, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...

- Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, công đoàn, hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

3 - Về môi trường làm việc:

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp với đội ngũ nhân sự trẻ – thân thiện, năng động và sáng tạo;

- Được hỗ trợ đầy đủ các công cụ phần mềm để làm việc

- Tạo cơ hội cho nhân viên phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Winner Land

