Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dreamer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

- Tư vấn, giới thiệu đến khách hàng là Nhà phân phối, Đại lý, các kênh siêu thị điện máy, cửa hàng điện máy về sản phẩm đồ gia dụng thương hiệu Dreamer từ Úc như: Quạt thông minh, bếp từ, lò chiên không dầu hơi nước, nồi cơm điện và dụng cụ nhà bếp..;

- Duy trì hệ thống Khách hàng hiện có vàtìm kiếm, phát triển và mở rộng nguồn khách hàng,đối tác mới, các đại lý tại khu vực và đặc biệt là các tỉnh, huyện chưa có hệ thống đại lý hoạt động;

-Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hỗ trợ bán hàng cho các đại lý;

- Thu thập, cập nhật thông tin giá cả thị trường,tìm hiểu, phân tích, đánh giá và đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Giới tính: Nam;

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên;

-Kinh nghiệm: Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm sales thị trường, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực phân phối hàng thiết bị điện gia dụng;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán,thuyết phục, phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định;

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

- Trung thực, kiên trì, nhanh nhẹn, hòa đồng, có trách nhiệm cao trong công việc;

- Có tinh thần cầu tiến và gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty TNHH Dreamer Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng (tổng thu nhập trung bình từ 10-30 triệu, không giới hạn mức thu nhập tối đa);

- Thưởng hấp dẫn theo quý, năm, dự án;

- Được đào tạo về kỹ năng sales để đạt doanh số (cấp nhân viên);

- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước;

- Thưởng Lễ Tết, quà sinh nhật, lương tháng 13;

- Tham gia các hoạt động liên hoan, du lịch, teambuilding, dã ngoại hàng năm;

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái và nhiều cơ hội thăng tiến;

- Được làm việc và phát triển hệ thống phân phối chuyên nghiệp. Hiện Dreamer có hơn 200 cửa hàng đại lý (như Điện Máy Xanh, Phong Vũ, Meta…) và hơn 100 trạm bảo hành trên toàn quốc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dreamer Việt Nam

