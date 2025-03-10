Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH âm thanh Việt Audio làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH âm thanh Việt Audio
- Vĩnh Phúc:
- Phường Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm điện tử, điện lạnh cho khách hàng tại cửa hàng hoặc qua các kênh online
Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ
Thực hiện các hoạt động bán hàng online trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội
Cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi lên các kênh bán hàng online
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
Báo cáo kết quả bán hàng định kỳ cho quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm điện tử, điện lạnh
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ nhiệt tình, thân thiện với khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Thành thạo vi tính văn phòng, có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng mạng xã hội
Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới
Trung thực, siêng năng và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công ty TNHH âm thanh Việt Audio Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và kết quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hằng năm, teambuilding, sinh nhật...
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH âm thanh Việt Audio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
