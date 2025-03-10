Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH âm thanh Việt Audio làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Phường Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc

Tư vấn và bán các sản phẩm điện tử, điện lạnh cho khách hàng tại cửa hàng hoặc qua các kênh online

Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ

Thực hiện các hoạt động bán hàng online trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội

Cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi lên các kênh bán hàng online

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng

Báo cáo kết quả bán hàng định kỳ cho quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm điện tử, điện lạnh

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ nhiệt tình, thân thiện với khách hàng

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Thành thạo vi tính văn phòng, có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng mạng xã hội

Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới

Trung thực, siêng năng và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập : Lương cứng 7 triệu + hoa hồng + thưởng từ 10-15 triệu

Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và kết quả công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hằng năm, teambuilding, sinh nhật...

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển

