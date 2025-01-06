Tuyển Nhân viên kinh doanh TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30/4; 2/9; Ngày thành lập Công ty; Tết dương lịch; Tết nguyên đán... Thưởng doanh thu Quý, doanh thu năm, thưởng đặc biệt, thưởng đột xuất...

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng (sản phẩm viễn thông - công nghệ).
Phát triển doanh thu mới và duy trì doanh thu trên tệp khách hàng cũ.
Tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm, triển lãm, hội chợ liên quan đến ngành viễn thông

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm - sẽ được đào tạo nếu quá trình phỏng vấn thấy phù hợp
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 121 Pasteur

