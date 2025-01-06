Tuyển Nhân viên kinh doanh TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30/4; 2/9; Ngày thành lập Công ty; Tết dương lịch; Tết nguyên đán... Thưởng doanh thu Quý, doanh thu năm, thưởng đặc biệt, thưởng đột xuất...

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng (sản phẩm viễn thông - công nghệ).

Phát triển doanh thu mới và duy trì doanh thu trên tệp khách hàng cũ.

Tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm, triển lãm, hội chợ liên quan đến ngành viễn thông

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm - sẽ được đào tạo nếu quá trình phỏng vấn thấy phù hợp

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company

