Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA ĐÌNH BASICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 202 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thu thập thông tin thị trường, thông tin từ các đối tác;

Phụ trách việc tìm kiếm khách hàng, đối tác và phát triển thị trường khu vực phụ trách;

Thường xuyên gặp gỡ, chăm sóc đối tác, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu bền và ngày càng phát triển;

Giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng hợp tác với đối tác;

Phát triển kênh bán hàng theo mô hình kinh doanh triển khai;

Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm, công cụ hỗ trợ;

Xây dựng báo cáo doanh số, đánh giá hiệu quả chiến dịch bán hàng;

Kết nối với các bộ phận khác (chuyên viên công nghệ, kho vận) để tối ưu vận hành;

Thực hiện các công việc theo kế hoạch của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Độ tuổi từ 22 – 32;

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học. Ưu tiên ứng viên học các chuyên ngành Quản Trị Kinh doanh, Thương Mại, Quan hệ công chúng, Truyền thông Marketing....

Ưu tiên Am hiểu về ngành VLXD - TTNT hoặc có kinh nghiệm về ngành Thiết bị vệ sinh;

Có kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục;

Thành thạo về tin học văn phòng về Ms Office như Word, Excel, Powerpoint;

Có sức khỏe tốt, đảm bảo việc di chuyển thường xuyên nhằm khảo sát thị trường và đám phán với đối tác;

Biết lắng nghe, giao tiếp (cả bằng lời nói và văn bản) và đàm phán;

Tác phong làm việc nhanh nhẹn,linh hoạt, chủ động trong các tình huống;

Đam mê công việc, có trách nhiệm với công việc;

Biết sử dụng hoặc sẵn sàng tham gia đào tạo để biết sử dụng phần mềm quản trị trong thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả công việc;

Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo yêu cầu công việc;

Ưu tiên biết lái xe ô tô;

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA ĐÌNH BASICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHTN đầy đủ, các chế độ nghỉ lễ theo quy định của nhà nước;

Lương tháng 13, thưởng cuối năm;

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến với các nhân sự có năng lực do công ty tài trợ toàn bộ chi phí;

Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, phép năm, các ngày nghỉ có lương, khám sức khỏe định kỳ...;

Tham gia các hoạt động Team building, tân niên, tất niên,... hằng năm;

Tham gia du lịch, nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA ĐÌNH BASICS VIỆT NAM

