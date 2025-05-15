Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IBS làm việc tại Long An thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IBS làm việc tại Long An thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN IBS
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô A1, Đường số 2, KCN Nhựt Chánh, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng.
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm vật liệu xây dựng, thiết bị cho khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để thuyết phục và chốt đơn hàng.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, sales để thúc đẩy doanh số.
Quản lý danh sách khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng thường xuyên.
Báo cáo doanh số, tiến độ công việc hàng ngày, hàng tuần cho quản lý.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.
Thực hiện các thủ tục thanh toán, giao hàng và sau bán hàng.
Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng của khách hàng trong lĩnh vực xây dựng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị hoặc các ngành nghề tương tự.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.
Nắm bắt nhanh các kiến thức về vật liệu xây dựng, thiết bị là một lợi thế.
Có kỹ năng lập báo cáo, phân tích dữ liệu.
Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (thỏa thuận khi phỏng vấn)
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.
Thưởng lễ, tết, thưởng doanh số theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô A1, Đường số 2, KCN Nhựt Chánh, H. Bến Lức, T. Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

