Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần TM DV ô tô Trường Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 88 Quốc Lộ 13, KP Hòa Long, P. Lái Thiêu,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Giới thiệu quảng bá sản phẩm xe ô tô tải và du lịch

- Tìm kiếm khách hàng mua bán xe

- Khai thác thông tin từ data khách hàng có sẵn của công ty.

- Quản lý, khai thác khách hàng kênh facebook, youtube, tiktok, zalo, web.

- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua các kênh online, email, điện thoại.

- Các chi tiết khác sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Yêu Cầu : 18-30 tuổi,- Ưu tiên nữ

- Có duyên ăn nói, tinh thần lạc quan

- Chăm chỉ, yêu thích kiếm tiền chân chính

- Có laptop cá nhân và phương tiện tự đi làm

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales hoặc marketing là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần TM DV ô tô Trường Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10-30tr/ tháng (Lương cơ bản và hoa hồng theo theo doanh số, tổng thu nhập trung bình hàng tháng không dưới 10 và có thể cao hơn 50 triệu)

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi, chế độ thai sản, nhiều ưu đãi cho nhân viên gắn bó và đóng góp nhiều cho công ty.

- Du lịch, nghỉ mát cùng Công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TM DV ô tô Trường Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin