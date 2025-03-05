Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần TM DV ô tô Trường Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần TM DV ô tô Trường Lộc
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 88 Quốc Lộ 13, KP Hòa Long, P. Lái Thiêu,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Giới thiệu quảng bá sản phẩm xe ô tô tải và du lịch
- Tìm kiếm khách hàng mua bán xe
- Khai thác thông tin từ data khách hàng có sẵn của công ty.
- Quản lý, khai thác khách hàng kênh facebook, youtube, tiktok, zalo, web.
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua các kênh online, email, điện thoại.
- Các chi tiết khác sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Yêu Cầu : 18-30 tuổi,- Ưu tiên nữ
- Có duyên ăn nói, tinh thần lạc quan
- Chăm chỉ, yêu thích kiếm tiền chân chính
- Có laptop cá nhân và phương tiện tự đi làm
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales hoặc marketing là một lợi thế.
- Có duyên ăn nói, tinh thần lạc quan
- Chăm chỉ, yêu thích kiếm tiền chân chính
- Có laptop cá nhân và phương tiện tự đi làm
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales hoặc marketing là một lợi thế.
Tại Công ty cổ phần TM DV ô tô Trường Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 10-30tr/ tháng (Lương cơ bản và hoa hồng theo theo doanh số, tổng thu nhập trung bình hàng tháng không dưới 10 và có thể cao hơn 50 triệu)
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi, chế độ thai sản, nhiều ưu đãi cho nhân viên gắn bó và đóng góp nhiều cho công ty.
- Du lịch, nghỉ mát cùng Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi, chế độ thai sản, nhiều ưu đãi cho nhân viên gắn bó và đóng góp nhiều cho công ty.
- Du lịch, nghỉ mát cùng Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TM DV ô tô Trường Lộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI