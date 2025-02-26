Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 208 Nguyễn Phước Lan, Hòa Xuân,Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
- Đánh giá và phân tích nhu cầu của khách hàng
- Tư vấn sản phẩm Thiết Kế - Xây dựng – Nội Thất
- Đàm phán và ký hợp đồng
- Duy trì các khách hàng tiềm năng.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Đam mê tư vấn, bán hàng.
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt. (Sẽ được đào tạo thêm)
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng.
Tại Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập : Trợ cấp + hoa hồng cực cao ( Từ 15 – 35tr)
- Được đào tạo kỹ năng bán hàng từ cơ bản đến nâng cao
- Được hưởng đầy đủ chính sách đãi ngộ của công ty
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI