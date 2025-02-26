Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 208 Nguyễn Phước Lan, Hòa Xuân,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Đánh giá và phân tích nhu cầu của khách hàng
- Tư vấn sản phẩm Thiết Kế - Xây dựng – Nội Thất
- Đàm phán và ký hợp đồng
- Duy trì các khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đam mê tư vấn, bán hàng.
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt. (Sẽ được đào tạo thêm)
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng.

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Trợ cấp + hoa hồng cực cao ( Từ 15 – 35tr)
- Được đào tạo kỹ năng bán hàng từ cơ bản đến nâng cao
- Được hưởng đầy đủ chính sách đãi ngộ của công ty
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ

Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 67 Hoàng Xuân Nhị, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

