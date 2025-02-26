Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 208 Nguyễn Phước Lan, Hòa Xuân,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Đánh giá và phân tích nhu cầu của khách hàng

- Tư vấn sản phẩm Thiết Kế - Xây dựng – Nội Thất

- Đàm phán và ký hợp đồng

- Duy trì các khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đam mê tư vấn, bán hàng.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt. (Sẽ được đào tạo thêm)

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng.

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Trợ cấp + hoa hồng cực cao ( Từ 15 – 35tr)

- Được đào tạo kỹ năng bán hàng từ cơ bản đến nâng cao

- Được hưởng đầy đủ chính sách đãi ngộ của công ty

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Uy Vũ

