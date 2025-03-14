Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

1. Quản lý bán hàng:

- Phụ trách các kênh bán hàng Gallery, Social Commerce (Facebook, tictok, shopee...)

- Phát triển và thực hiện các kế hoạch bán hàng cho các khách hàng dự án của công ty.

- Tiếp cận khách hàng tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.

2. Triển khai Dự án Nội và Ngoại Thất.

- Phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban liên quan trong việc thực hiện dự án

- Phối hợp với bộ phận Thu mua đàm phán giá cả, hợp đồng với nhà cung cấp.

3. Quản lý hàng hóa & Visual Gallery

- Phối hợp với Marketing lên Concept trưng bày tại cửa hàng

- Nghiên cứu, nắm bắt thị trường, từ đó đưa ra chiến lược hàng hóa nhằm thu hút khách hàng mới và tăng doanh thu.

4. Quản lý nhân sự:

- Đào tạo và hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc

- Tổ chức theo dõi, đốc thúc doanh số bán hàng và khen thưởng nhân viên một cách phù hợp.

5. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

- Có kinh nghiệm vị trí liên quan từ 03 năm trở lên. Ưu tiền từng làm công ty Nội thất

- Khả năng giao tiếp tốt, nhạy bén

- Tiếng Anh giao tiếp khá

- Am hiểu thị trường, có khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh

- Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương/thưởng: Cạnh tranh theo thị trường

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Được hưởng mức thưởng trên doanh thu hàng tháng.

- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

- Lương Tháng 13, thưởng dự án tùy theo KQKD

- Được mua đồ nội thất với giá ưu đãi

