Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 15
- 20 triệu/tháng Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến và phát triển trong lĩnh vực Kinh doanh. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định của Nhà nước., Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện báo cáo ngày, tuần, báo cáo tình hình thị trường, khách hàng tiềm năng
Xây dựng kế hoạch kinh doanh.
Phụ trách kinh doanh các sản phẩm của công ty: khóa chống trộm xe máy, định vị, remote tìm xe
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: nam/nữ, ngoại hình dể nhìn
Tuổi: từ 22 đến 35
Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketting, PR
Kinh nghiệm: làm việc từ 1 năm trở lên ở vai trò sale, marketting hoặc PR
Thời gian làm việc: T2- T7 (8H00-17H00)
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo vi tính văn phòng.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 4.5 - 6.5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh
