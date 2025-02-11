Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 - 20 triệu/tháng Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến và phát triển trong lĩnh vực Kinh doanh. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định của Nhà nước., Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện báo cáo ngày, tuần, báo cáo tình hình thị trường, khách hàng tiềm năng

Xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Phụ trách kinh doanh các sản phẩm của công ty: khóa chống trộm xe máy, định vị, remote tìm xe

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: nam/nữ, ngoại hình dể nhìn

Tuổi: từ 22 đến 35

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketting, PR

Kinh nghiệm: làm việc từ 1 năm trở lên ở vai trò sale, marketting hoặc PR

Thời gian làm việc: T2- T7 (8H00-17H00)

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 4.5 - 6.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin