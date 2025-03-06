Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- đức Thủ ,Bình Tam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhận thông tin khách hàng, sắp xếp lịch hẹn.
- Trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Ghi nhận ý kiến đóng góp từ khách hàng và báo cáo cho bộ phận liên quan.
- Thống kê lượng khách trong tuần, tháng, quý.
- Chuẩn bị và sắp xếp tài liệu, sản phẩm trước khi trao đổi.
- Hỗ trợ các phòng ban khác ( nếu cần).
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 20 đến 40
- Có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi, có khả năng giao tiếp
- Chủ động trong công việc.
- Nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng, phán đoán tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được xét duyệt tăng lương 2 lần/năm
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến cao.
- Được du lịch 1-2 lần / năm.
- Được khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần.
- Được đào tạo, chỉ dẫn trước khi làm việc
- Được tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo luật lao động.
- Được hưởng các phúc lợi của công ty và pháp luật.
- Phép năm, thâm niên, chuyên cần, lương tháng 13...
- Ứng viên trúng tuyển sẽ nhận việc và đi làm ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 423 Vũ Tông Phan, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

