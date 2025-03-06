Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - đức Thủ ,Bình Tam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhận thông tin khách hàng, sắp xếp lịch hẹn.

- Trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Ghi nhận ý kiến đóng góp từ khách hàng và báo cáo cho bộ phận liên quan.

- Thống kê lượng khách trong tuần, tháng, quý.

- Chuẩn bị và sắp xếp tài liệu, sản phẩm trước khi trao đổi.

- Hỗ trợ các phòng ban khác ( nếu cần).

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 20 đến 40

- Có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi, có khả năng giao tiếp

- Chủ động trong công việc.

- Nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng, phán đoán tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được xét duyệt tăng lương 2 lần/năm

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến cao.

- Được du lịch 1-2 lần / năm.

- Được khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần.

- Được đào tạo, chỉ dẫn trước khi làm việc

- Được tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo luật lao động.

- Được hưởng các phúc lợi của công ty và pháp luật.

- Phép năm, thâm niên, chuyên cần, lương tháng 13...

- Ứng viên trúng tuyển sẽ nhận việc và đi làm ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

