Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- TX. Dĩ An, T. Bình Dương
- HCM, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới là các hộ gia đình sử dụng Gas.
Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi của công ty đến người tiêu dùng.
Thực hiện bảo trì, vệ sinh, kiểm tra bếp gas, van dây và tư vấn KH sử dụng gas an toàn.
Tham gia tổ chức các sự kiện - quảng cáo.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH LONG THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ luân phiên 1 ngày bất kỳ trong tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
