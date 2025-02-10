Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - TX. Dĩ An, T. Bình Dương - HCM, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới là các hộ gia đình sử dụng Gas.

Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi của công ty đến người tiêu dùng.

Thực hiện bảo trì, vệ sinh, kiểm tra bếp gas, van dây và tư vấn KH sử dụng gas an toàn.

Tham gia tổ chức các sự kiện - quảng cáo.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có thể đi thị trường bằng xe máy cá nhân.

Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo.

Nhanh nhẹn, nhạy bén, chịu khó, khả năng giao tiếp tốt.

Làm việc full-time: 8h-12h, 14h-18h (Nghỉ trưa 2 tiếng)

Tại CÔNG TY TNHH LONG THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ luân phiên 1 ngày bất kỳ trong tuần.

Thu nhập từ 8.500.000-10.000.000đ (Lương cứng + KPI)

Được phát đồng phục làm việc.

Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,...

Team building và du lịch nghỉ dưỡng.

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo Luật quy định.

Cơ hội phát triển lên Trưởng nhóm Phát triển thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONG THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.