Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT
- Hồ Chí Minh: 1 từ trưởng bộ phận, lộ trình thăng tiến rõ ràng. Tham gia các hoạt động team building 2 lần/năm. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp., Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tiếp cận khách hàng tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.
Tìm hiểu, tiếp cận các sản phẩm và chiến lược của công ty và trao đổi với khách hàng.
Xác định và phân tích nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp truyền thông, quảng cáo cho doanh nghiệp.
Thực hiện thủ tục và ký kết hợp đồng.
Tiếp nhận thông tin doanh nghiệp và cập nhật thông tin với bộ phận sản xuất
Hỗ trợ giải quyết vấn đề, chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng.
Có laptop cá nhân.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.
Có đam mê và định hướng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5 - 8 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT
