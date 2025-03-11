Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 92 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Quận 7, Tp. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Khai thác và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn và thuyết phục khách hàng tiềm năng từ nguồn data có sẵn của công ty.

Duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng để đảm bảo tỷ lệ tái đăng ký.

Lập kế hoạch công việc tuần và tháng nhằm đảm bảo đạt được chỉ tiêu đã đề ra.

Phối hợp cùng Bộ phận Marketing trong các chương trình PR, sự kiện và nghiên cứu thị trường, nhằm xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.

Thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời và các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Độ tuổi: từ 20 – 27 tuổi

Có kinh nghiệm sales ít nhất 06 tháng trong các lĩnh vực: giáo dục, bất động sản, du lịch, thẩm mỹ, bảo hiểm, ngân hàng...

Yêu thích trẻ em cũng như công việc Kinh doanh/Telesales/Dịch vụ khách hàng.

Giao tiếp lưu loát, năng động, chăm chỉ, kiên nhẫn.

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Có tư duy làm việc độc lập, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm cao với công việc cùng tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + Thưởng hoa hồng + Phụ cấp

Thưởng cuối năm khi đạt KPI đề ra.

Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn.

Tham gia các chương trình du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm của công ty.

Môi trường làm việc cởi mở, năng động, thân thiện giúp nhân viên thỏa sức sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển

