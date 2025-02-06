Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thu nhập từ 8

- 20 triệu đồng

- Hoa hồng tối thiểu 5%

- Được hưởng các chế độ như teambuilding, lương tháng 13, đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức; lộ trình thăng tiến theo năng lực

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, đồng nghiệp trẻ, hòa đồng, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và tư vấn dịch vụ cho khách hàng tiềm năng có nhu cầu về Website, Marketing
- Phối hợp xử lý các vấn đề (nếu có) khi phát sinh từ phía khách hàng của mình;
- Hỗ trợ xây dựng nội dung, hình ảnh thương hiệu trên các kênh TikTok, Zalo, Facebook,...
- Công ty có hỗ trợ data từ marketing

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop, điện thoại cá nhân
- Năng động trong công việc, tự tin,giao tiếp tốt
- Có kỹ năng xử lý tình huống, thuyết phục khách hàng
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí telesales, chăm sóc khách hàng, bán hàng, sale, tư vấn, nhân viên kinh doanh từ 6 tháng

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM

Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 139 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước , Thành Phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

