Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thu nhập từ 8

- 20 triệu đồng

- Hoa hồng tối thiểu 5%

- Được hưởng các chế độ như teambuilding, lương tháng 13, đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức; lộ trình thăng tiến theo năng lực

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, đồng nghiệp trẻ, hòa đồng, Quận Thủ Đức