Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN ĐIỀN GIA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN ĐIỀN GIA
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN ĐIỀN GIA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN ĐIỀN GIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Hẻm 19 Đặng Đức Thuật, kp3, p Tam Hòa,Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và chăm sóc khách hàng hiên có
- Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác đảm bảo doanh số kinh doanh.
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới để đạt được mục tiêu kinh doanh và doanh số bán hàng
- Mở rộng hệ thống phân phối thông qua hoạt động tìm kiếm data, khai thác nhu cầu, tư vấn và cung ứng giải pháp dịch vụ nhằm thiết lập giao dịch mới theo mục tiêu kinh doanh.
- Hỗ trợ thực thi các chiến lược Marketing, phát triển Thương hiệu khi có yêu cầu.
- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các công ty cùng ngành, thị trường, cơ hội và thử thách.
- Hỗ trợ thực hiện tiếp thị và chương trình quảng cáo.
- Kiểm soát nợ của khách hàng và theo dõi thu thập các khoản phải thu kịp lúc.
- Báo cáo tình hình kinh doanh, thị trường, khoản nợ, nhu cầu của khách hàng tới bộ phận kinh doanh và tổng giám đốc.
- Thực hiện các việc phát sinh khác dưới sự phân bổ của quản lý trực tiếp.
- Phối hợp với các team và các phòng ban khác để hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu và đúng kế hoạch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Chuyên môn Nông nghiệp, CNSH, BVTV, Nông học, Kinh tế, QTKD hoặc hiểu biết về phân bón, cây ăn trái đều có thể ứng tuyển
- Tin học cơ bản, kinh nghiệm2 năm
- Nam 20-40 tuổi
- Chấp nhận đi công tác tỉnh, chịu khó, nhanh nhẹn
- Ứng viên ứng tuyển gửi CV bằng tiếng Việt

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN ĐIỀN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10.500.000đ đến 25.000.000đ, theo năng lực
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, ....
- Du lịch hàng năm
- Môi trường làm việc năng động
- Luong tháng 13, 14

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN ĐIỀN GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN ĐIỀN GIA

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN ĐIỀN GIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 308 D2 , p AN Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

