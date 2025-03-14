Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 132 Quán Thánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu các điểm đến và phương tiện du lịch khác nhau về phong tục, điều kiện thời tiết, điểm hấp dẫn... đánh giá giá cả, ưu và nhược điểm sau đó thiết kế chương trình tour hợp lý cả về lịch trình và giá, hướng đối tượng khách hàng tiềm năng.
Tiếp cận khách hàng tiềm năng, tìm hiểu về nhu cầu và mong muốn của họ sau đó đề xuất các tour tuyến hoặc dịch vụ du lịch trọn gói phù hợp.
Tổ chức các chuyến đi từ đầu đến cuối, thông qua việc đặt vé máy bay, tàu hoặc xe ô tô và chỗ ở, liên hệ với hướng dẫn viên...
Cung cấp cho khách du lịch thông tin thích hợp và tài liệu du lịch/kỳ nghỉ hữu ích (hướng dẫn, bản đồ, chương trình sự kiện, v.v.)
Phụ trách lập hóa đơn thanh toán cho khách.
Tham gia vào quảng bá, quảng cáo tour du lịch theo hành trình.
Xử lý các vấn đề phát sinh như hủy tour, tai nạn, xung đột, hoàn tiền...
Tạo và cập nhật hồ sơ điện tử của khách hàng.
Đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận
Tham dự các sự kiện, hội chợ du lịch để mở rộng quan hệ, bán được nhiều tour hơn và cập nhật các xu hướng du lịch mới nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tin học văn phòng, đặc biệt Excel và PowerPoint
Tiếng Anh thành thạo (đọc/viết), giao tiếp được với người nước ngoài
Kinh nghiệm: Nhân viên tiếng Anh, yêu cầu có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí sales tour inbound
Có tư duy nhanh và tốt, có tính cầu thị
Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin
Quản lý thời gian/ lên kế hoạch thực hiện công việc
Kỹ năng truyền thông nội bộ, giao tiếp, thương lượng, thuyết phục

Tại Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm, năng lực của ứng viên. Mức lương cao, cạnh tranh
KPI rõ ràng và được thưởng nếu vượt KPI
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, các ngày đặc biệt của công ty.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Phỏng vấn đi làm ngay khi đạt yêu cầu
Công việc ổn định lâu dài, môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp
Party, sinh nhật, mỗi tháng và du lịch mỗi quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn

Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 132 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

