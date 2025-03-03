Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Hưng Yên - Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Đường A2, Khu A, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổng hợp, xử lý, quản lý thông tin khách hàng phục vụ công tác bán hàng.

- Tiếp nhận thông tin và phối hợp với các bộ phận xử lý các vấn đề liên quan đến phòng Kinh doanh nhằm hỗ trợ hoạt động bán hàng.

- Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trực tiếp cho Trưởng phòng điều phối và Giám đốc kinh doanh.

- Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Kinh tế, Chăn nuôi thú y hoặc tương đương.

Khỏe mạnh, chăm chỉ, trung thực.

Chịu được áp lực công việc, thành thạo Excel, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm…

Tại Chi Nhánh Hưng Yên - Công Ty Cổ Phần Anova Feed Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo...

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

- Thưởng xuất sắc tháng, thưởng cải tiến, thưởng đột xuất....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hưng Yên - Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin