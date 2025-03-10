Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEW BEST WIRE VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Khu công nghiệp Minh Quang, Phường Bạch Sam,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin đặt hàng từ kinh doanh và khách hàng, lên đơn đặt hàng, cập nhật đơn hàng

- Theo dõi lịch xuất hàng và công nợ phải thu

- Chuẩn bị giấy tờ xuất hàng, đối chiếu số lượng với kho

- Các công việc khác do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung

- Giới tính: Nữ (từ 22-38 tuổi)

- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán với khách hàng

- Kỹ năng vi tính cơ bản Microsoft office Word, Excel ..

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEW BEST WIRE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực: 10-13tr

- Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên;

- Môi trường làm việc trong môi trường trẻ trung; luôn coi trọng giá trị nghề nghiệp, thăng tiến rõ ràng;

- Được đóng BHXH và được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEW BEST WIRE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin