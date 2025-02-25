Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 229 Huỳnh Tấn Phát

- Hải Châu

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ: Nhân viên kinh doanh với nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và mang về lợi nhuận cho công ty.
– Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm dịch vụ công ty đang kinh doanh để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
– Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành ký kết hợp đồng và hỗ trợ thực hiện hợp đồng kinh tế với khách hàng.
– Chăm sóc khách hàng trước trong và sau khi thực hiện hợp đồng kinh tế.
– Tìm kiếm và xây dựng mở rộng danh sách khách hàng.
– Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
– Thực hiện việc liên hệ tìm kiếm chăm sóc khách hàng bằng các kênh offline và online của công ty.
– Tham gia các chương trình đào tạo về chuyên môn, kỹ năng để nâng cao năng lực bản thân là trách nhiệm của nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Số lượng: 03 người
– Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành về kinh tế hoặc khác nhưng có mong muốn trở thành nhân viên bán hàng.
– Có khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.
– Năng động, nhiệt tình và trung thực trong công việc
– Thành thạo các kỹ năng văn phòng cơ bản.
– Nữ hoặc Nam trong độ tuổi từ 23-35 tuổi, giọng nói dễ nghe

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập hấp dẫn (gồm lương cơ bản + lương mềm + lương theo hoa hồng + thưởng)
– Được đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của luật lao động
– Được đóng bảo hiểm nhân thọ khi gắn bó lâu năm tại công ty đủ 4 năm.
– Được tham gia huấn luyện đào tạo để tăng kỹ năng công việc và kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 62 Nguyễn Sắc Kim, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

