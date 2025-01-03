Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- KCN Long Đức, Long Thành,Đồng Nai, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Responsible for new clients
Work with new client to receive new project
Take care current clients
Responsible for business contract , received order, control payment...
Work with related departments to resolve orders
More details with be direct on interview.
*
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Male, Female, aged 25~33
College graduation up
Careful, hard working, teamwork.
Communication skills, negotiation.
Good communication by English
Tại Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì
Ensuring the full range of regimes under Vietnam labor law ( social insurance, health insurance, Unemployment insurance)
Salary + attractive year-end bonus under company policy (average 2 months gross)
Annual salary increase, capacity level increase,
New environment, many opportunities for development
Travel allowance, uniform, lunch......
2 Saturdays and 4 Sundays off in the month.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
