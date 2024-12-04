Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM TOÀN PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường số 28, Phường Bình trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng nước ngoài, tìm kiếm hợp đồng mới về mặt hàng gia vị.

(Cụ thể: bánh tráng, tiêu, cà phê, điều, quế, hoa hồi, đinh hương, cơm dừa, tỏi,nghê, gừng,...)

- Làm những công việc cơ bản ở văn phòng khi Sếp yêu cầu

- Công việc cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Anh, tin học văn phòng

- Siêng năng, có trách nhiệm trong công việc.

- Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán với Khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM TOÀN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

- Được tham gia các hoạt động kết nối chung với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM TOÀN PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin