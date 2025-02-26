Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
- Hồ Chí Minh: 8h
- 17h30 ( nghỉ trưa 1,5 tiếng). Nghỉ chiều thứ 7 và cả ngày Chủ Nhật.
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động trẻ trung.
- Có cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài với công ty, công việc ổn định, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng cá nhân.
- Lập các kế hoạch kinh doanh định kỳ cho nhóm sản phẩm và nhóm khách hàng phụ trách.
- Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo thị trường định kỳ theo quy định.
- Truyền thông, chia sẻ về sản phẩm và các chinh sách bán hàng của công ty tới khách hàng.
- Chăm sóc tập khách hàng được giao, đảm bảo các kế hoạch kinh doanh của từng khách hàng.
- Tìm kiếm và mở rộng tập khách hàng, đảm bảo chỉ tiêu về số lượng khách hàng giao dịch theo từng tháng.
- Xây dựng chương trình, kiểm soát kế hoạch bán hàng, công nợ khách hàng.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng quản lý công việc và làm việc theo nhóm tốt.
- Có thể đi thị trường tỉnh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI