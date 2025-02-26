Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8h - 17h30 ( nghỉ trưa 1,5 tiếng). Nghỉ chiều thứ 7 và cả ngày Chủ Nhật. - Môi trường chuyên nghiệp, năng động trẻ trung. - Có cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài với công ty, công việc ổn định, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng cá nhân.

- Lập các kế hoạch kinh doanh định kỳ cho nhóm sản phẩm và nhóm khách hàng phụ trách.

- Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo thị trường định kỳ theo quy định.

- Truyền thông, chia sẻ về sản phẩm và các chinh sách bán hàng của công ty tới khách hàng.

- Chăm sóc tập khách hàng được giao, đảm bảo các kế hoạch kinh doanh của từng khách hàng.

- Tìm kiếm và mở rộng tập khách hàng, đảm bảo chỉ tiêu về số lượng khách hàng giao dịch theo từng tháng.

- Xây dựng chương trình, kiểm soát kế hoạch bán hàng, công nợ khách hàng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên và đã từng làm sales ngàng IT. - Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng.

- Kỹ năng quản lý công việc và làm việc theo nhóm tốt.

- Có thể đi thị trường tỉnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND

