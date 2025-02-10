Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô A1, A2, A7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Bảo trì xe tải, xe đầu kéo, rơ mooc:

- Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ, bảo trì trước đăng kiểm theo kế hoạch hàng tuần hoặc theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Đảm bảo tất cả các phương tiện, thiết bị được bảo trì đầy đủ, đúng quy trình quy phạm, số lượng và tiến độ.

- Nhận và sử dụng vật tư bảo trì, đảm bảo thực hiện đúng và đủ theo số lượng đề xuất.

- Tiếp nhận và thực hiện công việc sửa chữa phát sinh hàng ngày từ Trưởng phòng.

- Chuẩn đoán, sửa chữa động cơ, hệ thống điện, hệ thống hơi, gầm xe.

- Thực hiện công việc sửa chữa lưu động phát sinh trên đường theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Thực hiện công việc đại tu, trung tu động cơ, hộp số, cầu xe tải, xe đầu kéo và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Nhận và sử dụng vật tư sửa chữa, đảm bảo thực hiện đúng và đủ theo số lượng đề xuất.

- Sửa chữa thùng xe tải, khung, sườn, sắt xi xe tải, xe đầu kéo, rơ mooc và các công việc liên quan đến: hàn, cắt, gia công nguội.

Quản lý, sử dụng thiết bị chẩn đoán, công cụ, dụng cụ:

- Luôn tìm hiểu, học hỏi, trau dồi kiến thức về cách sử dụng các thiết bị, công cụ dụng cụ đặc biệt hỗ trợ cho công việc sửa chữa.

- Bảo quản và sử dụng tốt các thiết bị, công cụ, dụng cụ sửa chữa.

Báo cáo công việc:

- Báo cáo kịp thời những sự cố, hư hỏng phát sinh trong quá trình sửa chữa cho Trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyển ngành Cơ khí ô tô.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong sửa chữa động cơ xe tải, xe đầu kéo.

- Kiến thức:

Có kiến thức về sửa chữa xe tải, xe đầu kéo, rơ mooc.

Có kiến thức sử dụng máy chẩn đoán và các dụng cụ đặc biệt hỗ trợ công việc sửa chữa.

- Kỹ năng:

Kỹ năng sửa chữa, bảo trì xe tải, xe đầu kéo

Kỹ năng quan sát.

Kỹ năng quản lý, giao tiếp.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Kỹ năng sắp xếp công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương đúng hạn, thanh toán 2 lần trong tháng.

- Môi trường làm việc hòa đồng, hỗ trợ công việc.

- Tham gia BHXH sau đầy đủ

- Cấp phát đồng phục, công cụ làm việc

- Quyền lợi em để thưởng lễ Tết, lương tháng 13.

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm, quà thiếu nhi, Trung thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin