Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Nhà Công Nghệ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Nhà Công Nghệ
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 40/68 Lê Đức Thọ, Phường 1, Gò Vấp, TPHCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Giám sát thi công, hướng dẫn cài đặt sử dụng sản phẩm cho khách hàng
- Test sản phẩm mới
- Bảo hành sản phẩm
- Làm hướng dẫn cài đặt cho sản phẩm
- Nghiên cứu sản phẩm mới
- Giám sát công trình thi công
- Một số công việc hành chánh khác theo sự phân công của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Tốt nghiệp Cao đẳng/ĐH chính quy chuyên ngành Điện tử Viễn Thông hoặc các ngành khác có liên quan
- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Tại Công ty TNHH Nhà Công Nghệ Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Được hưởng chế độ đào tạo, hướng dẫn công việc
- Mức lương, thưởng phụ thuộc vào khả năng.
- Xét tăng lương 2 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhà Công Nghệ
