Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Nhà Công Nghệ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40/68 Lê Đức Thọ, Phường 1, Gò Vấp, TPHCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Giám sát thi công, hướng dẫn cài đặt sử dụng sản phẩm cho khách hàng

- Test sản phẩm mới

- Bảo hành sản phẩm

- Làm hướng dẫn cài đặt cho sản phẩm

- Nghiên cứu sản phẩm mới

- Giám sát công trình thi công

- Một số công việc hành chánh khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Tốt nghiệp Cao đẳng/ĐH chính quy chuyên ngành Điện tử Viễn Thông hoặc các ngành khác có liên quan

- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty TNHH Nhà Công Nghệ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Được hưởng chế độ đào tạo, hướng dẫn công việc

- Mức lương, thưởng phụ thuộc vào khả năng.

- Xét tăng lương 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhà Công Nghệ

