Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MITHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 ngõ 34 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp đón, hướng dẫn khách hàng đến làm việc tại tòa nhà và ghi chép thông tin

Kiểm tra các chốt trực an ninh buổi sáng và chụp ảnh báo cáo Ban quản lý

Tiếp nhận các cuộc gọi từ khách hàng và xử lý thông tin hoặc chuyển giao cho các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm

Chăm sóc khu vực tiền sảnh tòa nhà, đảm bảo luôn trong tình trạng tốt nhất, vệ sinh, thẩm mỹ nhất

Phối hợp với nhân viên bảo vệ kiểm soát an ninh và hàng hoá vận chuyển ra vào toà nhà tại sảnh tầng 1 Toà nhà.

Phối hợp với nhân viên bảo vệ xử lý các sự cố liên quan đến nhà thầu, khách đến liên hệ công tác.

Chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị làm việc tại sảnh lễ tân của toà nhà.

Các công việc khác do Ban quản lý Tòa nhà yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, cao trên 1m58, gương mặt ưa nhìn

Biết sử dụng Word, Excel và các phần mềm khác liên quan đến công việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Hành chính văn thư, Quản trị Du lịch, Quản trị khách sạn, lữ hành

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh và đã có kinh nghiệm lễ tân từ 06 tháng trở lên

Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.

Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt.

Khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt

Tại CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MITHA Thì Được Hưởng Những Gì

Được xét tăng lương hàng năm và tăng lương sớm theo năng lực;

Thưởng lương tháng 13, thưởng quý, các ngày lễ, tết âm lịch, tết dương lịch, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Công ty;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương thực tế;

Ngày phép: 12 ngày/năm, có phép thâm niên;

Đầu năm du xuân, team building, du lịch hè (trong nước/nước ngoài);

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Trợ cấp:

Trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại;

Hỗ trợ chi phí công tác;

Có quà tặng cho CBNV có con nhỏ: Tết thiếu nhi, trung thu, li xì đầu năm. CBNV nữ được nhận quà 08/03, 20/10, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MITHA

