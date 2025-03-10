Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH YING MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 232 Đ. Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

o Thiết kế hình mock-up sản phẩm, làm và quản lý content A+

o Chạy và quản lý các chiến dịch marketing: Test A/B, chạy Ads ...

o Làm video reviews bằng AI, đăng lên các kênh social

o Theo dõi xuyên suốt, điều chỉnh, cập nhật các campaign thường xuyên mỗi ngày.

o Theo dõi ngân sách quảng cáo, báo cáo doanh số hàng tuần.

o Sáng thứ 7 hàng tuần họp Zoom online 1-2 giờ; mục đích: giải đáp khuất mắc, hỗ trợ công việc cho đội nhóm

o Có kinh nghiệm chạy Ads, campaigns Amazon KDP... là một lợi thế lớn.

o Tiếng Anh có thể đọc hiểu căn bản, trình độ tương đương Toiec 550

o Biết research thị trường, quản lý tối ưu ngân sách marketing.

o Kỷ luật, quản lý thời gian tốt. Cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc. Thái độ hợp tác làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm tốt

Tại CÔNG TY TNHH YING MART Thì Được Hưởng Những Gì

o Lương 6-12tr/ tháng

o Trợ cấp tiền cơm 500,000/tháng

o Lương thưởng tháng 13+

o Môi trường làm việc thân thiện, học tập phát triển tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YING MART

