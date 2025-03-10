Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH YING MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH YING MART
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH YING MART

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 232 Đ. Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

o Thiết kế hình mock-up sản phẩm, làm và quản lý content A+
o Chạy và quản lý các chiến dịch marketing: Test A/B, chạy Ads ...
o Làm video reviews bằng AI, đăng lên các kênh social
o Theo dõi xuyên suốt, điều chỉnh, cập nhật các campaign thường xuyên mỗi ngày.
o Theo dõi ngân sách quảng cáo, báo cáo doanh số hàng tuần.
o Sáng thứ 7 hàng tuần họp Zoom online 1-2 giờ; mục đích: giải đáp khuất mắc, hỗ trợ công việc cho đội nhóm

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Có kinh nghiệm chạy Ads, campaigns Amazon KDP... là một lợi thế lớn.
o Tiếng Anh có thể đọc hiểu căn bản, trình độ tương đương Toiec 550
o Biết research thị trường, quản lý tối ưu ngân sách marketing.
o Kỷ luật, quản lý thời gian tốt. Cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc. Thái độ hợp tác làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm tốt

Tại CÔNG TY TNHH YING MART Thì Được Hưởng Những Gì

o Lương 6-12tr/ tháng
o Trợ cấp tiền cơm 500,000/tháng
o Lương thưởng tháng 13+
o Môi trường làm việc thân thiện, học tập phát triển tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YING MART

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 232 Đ. Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

