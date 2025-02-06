Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Ura Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Ura Decor
Mức lương
7 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 16 Triệu
Sáng tạo nội dung video về thiết kế & thi công nội thất.
Quay & dựng video về công trình thực tế, quy trình sản xuất, phản hồi khách hàng.
Xây dựng chiến lược nội dung trên Facebook, TikTok, YouTube.
Viết kịch bản, phối hợp với team thiết kế & thi công để sản xuất video.
Quản lý & tối ưu nội dung để tăng tương tác & thu hút khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm video content (quay – dựng – biên tập).
Biết sử dụng phần mềm dựng video như CapCut, Premiere, DaVinci Resolve…
Sáng tạo, bắt trend tốt, có gu thẩm mỹ về nội thất.
Biết viết content, tạo viral video là lợi thế.
Có tinh thần làm việc chủ động, chịu trách nhiệm với nội dung mình làm ra.
Tại Công Ty TNHH Ura Decor Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm đầy đủ: BHYT, BHTN, BHXH, phép năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ura Decor
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
