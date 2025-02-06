Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Ura Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 16 Triệu

Mức lương 7 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 16 Triệu

Sáng tạo nội dung video về thiết kế & thi công nội thất.

Quay & dựng video về công trình thực tế, quy trình sản xuất, phản hồi khách hàng.

Xây dựng chiến lược nội dung trên Facebook, TikTok, YouTube.

Viết kịch bản, phối hợp với team thiết kế & thi công để sản xuất video.

Quản lý & tối ưu nội dung để tăng tương tác & thu hút khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm video content (quay – dựng – biên tập).

Biết sử dụng phần mềm dựng video như CapCut, Premiere, DaVinci Resolve…

Sáng tạo, bắt trend tốt, có gu thẩm mỹ về nội thất.

Biết viết content, tạo viral video là lợi thế.

Có tinh thần làm việc chủ động, chịu trách nhiệm với nội dung mình làm ra.

Tại Công Ty TNHH Ura Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm đầy đủ: BHYT, BHTN, BHXH, phép năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ura Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin