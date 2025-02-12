Tuyển Nhân viên Marketing Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mona Media
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Mona Media

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Mona Media

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, P7, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch chiến lược và quản lý chiến lược truyền thông xã hội, tối ưu hóa ngân sách và hiệu suất để đáp ứng KPI và chiến lược kinh doanh
Quản lý tất cả các nền tảng mạng xã hội bao gồm: Facebook, Instagram, Youtube, Website, ....
Chịu trách nhiệm sản xuất toàn bộ nội dung cho các nền tảng mạng xã hội (Content, chụp ảnh, quay clip...)
Phân tích và báo cáo kết quả cho cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự (yêu cầu có link sản phẩm đã làm trên CV)
Có kinh nghiệm viết kịch bản, biên tập nội dung video, quay dựng Video cơ bản.
Hiểu về thuật toán, hiểu về xu hướng của nền tảng
Chủ động, tinh thần làm việc tập trung, có trách nhiệm.
Chịu được áp lực công việc.

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Luôn được hướng dẫn tư duy Logic nghiệp vụ
Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10%
Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13, Tham gia BHXH, Team building
Các buổi training chuyên sâu kỹ thuật/ kỹ năng mềm định kỳ
Các giải thể thao điện tử định kỳ
Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần
Team Building tối thiểu 1 lần/năm, YEP 1 lần/năm
Làm việc tại một môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ
Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn
Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần
Leader luôn tạo điều kiện học hỏi và phát triển thông qua các buổi Seminar, giúp nâng cao tay nghề, tư duy làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mona Media

Mona Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

