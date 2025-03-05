Tuyển Nhân viên Marketing Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 11 Đường số 28, Phường An Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế các ẩn phẩm.
Phát triển kênh tiktok của công ty.
Hỗ trợ fanpage công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản: photoshop, ai hoặc tương đương.
Biết sử dụng các công cụ digital cơ bản.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, sẵn sàng học hỏi và phát triển.
Tại Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc 3 ngày/tuần.
Được hướng dẫn làm việc.
Hưởng các phúc lợi theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
