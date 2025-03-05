Tuyển Nhân viên Marketing Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 11 Đường số 28, Phường An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ẩn phẩm.

Phát triển kênh tiktok của công ty.

Hỗ trợ fanpage công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản: photoshop, ai hoặc tương đương.

Biết sử dụng các công cụ digital cơ bản.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, sẵn sàng học hỏi và phát triển.

Tại Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 3 ngày/tuần.

Được hướng dẫn làm việc.

Hưởng các phúc lợi theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.